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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/6 талера 1842 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1/6 талера 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,521)
  • Вес5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC48,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1/6 талера
  • Год1842
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1172 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 510 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1842 G на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
554 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1842 G на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1842 G на аукционе Grün - 11 мая 2022
ПродавецGrün
Дата11 мая 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1842 G на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1842 G на аукционе Höhn - 2 ноября 2019
ПродавецHöhn
Дата2 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1842 G на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1842 G на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1842 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1842 G на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1842 G на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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