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Саксен-Кобург-Гота
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Монеты Саксен-Кобург-Гота 1842 года
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Дукат 1842
Средняя цена
4600 $
Продажи
0
16
Серебряные монеты
2 талера 1842 G
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
26
Талер 1842 G
Средняя цена
160 $
Продажи
0
80
1/6 талера 1842 G
Средняя цена
310 $
Продажи
0
10
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