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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1842 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1842
Средняя цена4600 $
Продажи
016

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842 G
Средняя цена1000 $
Продажи
026
Аверс
Реверс
Талер 1842 G
Средняя цена160 $
Продажи
080
Аверс
Реверс
1/6 талера 1842 G
Средняя цена310 $
Продажи
010
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