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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1842 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - Талер 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - Талер 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр34,5 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалТалер
  • Год1842
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1123 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1250 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.

Сохранность
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 111 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Höhn - 16 июня 2024
ПродавецHöhn
Дата16 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Numisbalt - 13 мая 2023
ПродавецNumisbalt
Дата13 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Rhenumis - 28 апреля 2023
ПродавецRhenumis
Дата28 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 20 апреля 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Russiancoin - 21 июля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата21 июля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе WAG - 9 января 2022
ПродавецWAG
Дата9 января 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе WAG - 11 июля 2021
ПродавецWAG
Дата11 июля 2021
СохранностьVF
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе HIRSCH - 12 февраля 2021
ПродавецHIRSCH
Дата12 февраля 2021
СохранностьVF
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Busso Peus - 8 ноября 2019
ПродавецBusso Peus
Дата8 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе WAG - 9 июня 2019
ПродавецWAG
Дата9 июня 2019
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе Coins of History - 10 марта 2019
ПродавецCoins of History
Дата10 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе WAG - 10 марта 2019
ПродавецWAG
Дата10 марта 2019
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1842 G на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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