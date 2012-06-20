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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Дукат 1842 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - Дукат 1842 года - цена золотой монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - Дукат 1842 года - цена золотой монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,979)
  • Вес3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC508

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалДукат
  • Год1842
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Дукат 1842 года. Это золотая монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Busso Peus - 23 января 2021
ПродавецBusso Peus
Дата23 января 2021
СохранностьXF
Цена
4255 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Busso Peus - 5 ноября 2020
ПродавецBusso Peus
Дата5 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
6447 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Monedalia.es - 28 мая 2020
ПродавецMonedalia.es
Дата28 мая 2020
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Busso Peus - 8 ноября 2019
ПродавецBusso Peus
Дата8 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2017
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2017
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе HERVERA - 20 декабря 2016
ПродавецHERVERA
Дата20 декабря 2016
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе HERVERA - 7 июля 2016
ПродавецHERVERA
Дата7 июля 2016
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Gorny & Mosch - 12 марта 2014
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 марта 2014
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Heritage - 16 января 2014
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Heritage - 16 января 2014
ПродавецHeritage
Дата16 января 2014
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Künker - 31 октября 2012
ПродавецKünker
Дата31 октября 2012
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1842 на аукционе Künker - 28 сентября 1999
ПродавецKünker
Дата28 сентября 1999
СохранностьPROOF
Цена
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