Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Дукат 1842 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,979)
- Вес3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC508
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- НоминалДукат
- Год1842
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Дукат 1842 года. Это золотая монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2017
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
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