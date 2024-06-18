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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 талера 1842 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 2 талера 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр42 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC5,350

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал2 талера
  • Год1842
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 талера 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 973 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
1137 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Bruun Rasmussen - 13 апреля 2025
ПродавецBruun Rasmussen
Дата13 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 3000 DKK
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Busso Peus - 8 ноября 2019
ПродавецBusso Peus
Дата8 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Grün - 15 мая 2019
ПродавецGrün
Дата15 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе GINZA - 18 ноября 2017
ПродавецGINZA
Дата18 ноября 2017
СохранностьXF45 NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Künker - 28 июня 2017
ПродавецKünker
Дата28 июня 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Künker - 28 сентября 2016
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Oslo Myntgalleri - 29 ноября 2015
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата29 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Heritage - 25 октября 2015
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Heritage - 25 октября 2015
ПродавецHeritage
Дата25 октября 2015
СохранностьXF45 NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Rauch - 2 октября 2014
ПродавецRauch
Дата2 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Künker - 28 августа 2013
ПродавецKünker
Дата28 августа 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Künker - 31 января 2013
ПродавецKünker
Дата31 января 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1842 G на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьVF
Цена
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