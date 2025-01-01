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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Серебряные монеты 2 талера Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота

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2 талера 1841-1843

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1841G10,7000561842G5,3500261843G5,350154
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