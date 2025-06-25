Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 талера 1843 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр42 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC5,350
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал2 талера
- Год1843
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 талера 1843 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4315 проданному на аукционе Auction World за 3220000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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123
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