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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 талера 1843 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 2 талера 1843 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 2 талера 1843 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр42 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC5,350

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал2 талера
  • Год1843
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 талера 1843 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4315 проданному на аукционе Auction World за 3220000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1819 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе BAC - 18 февраля 2025
ПродавецBAC
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе BAC - 1 октября 2024
ПродавецBAC
Дата1 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
1519 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьMS64 PL PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе BAC - 2 апреля 2024
ПродавецBAC
Дата2 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Auction World - 16 июля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 июля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе AURORA - 21 декабря 2022
ПродавецAURORA
Дата21 декабря 2022
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Numismatica Genevensis - 15 ноября 2022
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе SINCONA - 23 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата23 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе WAG - 11 апреля 2021
ПродавецWAG
Дата11 апреля 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
******
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе Nihon - 12 июля 2020
ПродавецNihon
Дата12 июля 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Где купить?
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1843 G на аукционе BAC - 25 июня 2025
ПродавецBAC
Дата25 июня 2025
СохранностьXF
К аукциону

Где продать?

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