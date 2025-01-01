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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1843 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1843 G
Средняя цена5200 $
Продажи
154
Аверс
Реверс
1/6 талера 1843 G
Средняя цена240 $
Продажи
015
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