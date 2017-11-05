Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/6 талера 1843 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,521)
- Вес5,345 гр
- Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC48,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1/6 талера
- Год1843
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1843 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 525 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
Сохранность
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