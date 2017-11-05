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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/6 талера 1843 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1843 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1/6 талера 1843 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,521)
  • Вес5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC48,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1/6 талера
  • Год1843
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1843 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 525 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Numimarket - 20 января 2025
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Numimarket - 20 января 2025
ПродавецNumimarket
Дата20 января 2025
СохранностьVF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Grün - 19 июня 2020
ПродавецGrün
Дата19 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Sonntag - 10 декабря 2014
ПродавецSonntag
Дата10 декабря 2014
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Felzmann - 12 марта 2014
ПродавецFelzmann
Дата12 марта 2014
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1843 G на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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