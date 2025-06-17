Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 талера 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр42 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC10,700
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал2 талера
- Год1841
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 талера 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 31 января 2008.
Сохранность
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ПродавецAuction World
Дата15 октября 2023
СохранностьDETAILS NGC
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ПродавецAuction World
Дата17 октября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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