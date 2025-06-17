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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 талера 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 2 талера 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр42 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC10,700

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал2 талера
  • Год1841
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 талера 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 31 января 2008.

Сохранность
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1137 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе WCN - 17 мая 2025
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе WCN - 17 мая 2025
ПродавецWCN
Дата17 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
1830 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Möller - 16 ноября 2023
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Auction World - 15 октября 2023
ПродавецAuction World
Дата15 октября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Grün - 17 мая 2023
ПродавецGrün
Дата17 мая 2023
СохранностьMS63 PL PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 11 мая 2022
ПродавецKünker
Дата11 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Felzmann - 16 марта 2022
ПродавецFelzmann
Дата16 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Felzmann - 17 ноября 2021
ПродавецFelzmann
Дата17 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Auction World - 17 октября 2021
ПродавецAuction World
Дата17 октября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Nihon - 12 июля 2020
ПродавецNihon
Дата12 июля 2020
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Reinhard Fischer - 30 мая 2020
ПродавецReinhard Fischer
Дата30 мая 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 25 июня 2019
ПродавецKünker
Дата25 июня 2019
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Grün - 15 мая 2019
ПродавецGrün
Дата15 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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