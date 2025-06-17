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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 Грош 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 Грош 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 Грош 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC354,600

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 Грош
  • Год1841
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1736 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 16 мая 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Katz - 28 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата28 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Grün - 17 мая 2023
ПродавецGrün
Дата17 мая 2023
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 20 апреля 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе WAG - 13 марта 2022
ПродавецWAG
Дата13 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе WAG - 10 октября 2021
ПродавецWAG
Дата10 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Busso Peus - 8 ноября 2019
ПродавецBusso Peus
Дата8 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1841 G на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
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