Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 Грош 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC354,600
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 Грош
- Год1841
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1736 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
12
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