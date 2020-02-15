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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/2 гроша 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1/2 гроша 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC247,200

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1/2 гроша
  • Год1841
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2100 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 300 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1841 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1841 G на аукционе Grün - 17 мая 2023
ПродавецGrün
Дата17 мая 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1841 G на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1841 G на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1841 G на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1841 G на аукционе Möller - 12 декабря 2014
ПродавецMöller
Дата12 декабря 2014
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1841 G на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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