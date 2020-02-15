Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/2 гроша 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC247,200
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1/2 гроша
- Год1841
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2100 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 300 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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