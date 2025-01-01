flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Серебряные монеты 1/2 гроша Эрнста I - Саксен-Кобург-Гота

type-coin
type-coin

1/2 гроша 1841-1844

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1841G247,200091844G64,80003
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 1/2 грошаНумизматические аукционы