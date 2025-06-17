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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/2 гроша 1844 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1844 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1/2 гроша 1844 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC64,800

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1/2 гроша
  • Год1844
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1844 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2972 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1844 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1844 G на аукционе Teutoburger - 10 сентября 2015
ПродавецTeutoburger
Дата10 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1844 G на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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