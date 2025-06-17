Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/2 гроша 1844 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC64,800
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1/2 гроша
- Год1844
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1844 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2972 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1/2 гроша 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы