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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1844 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 Гроша 1844 G
Средняя цена
Продажи
01
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1844 G
Средняя цена130 $
Продажи
03
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