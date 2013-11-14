Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 Гроша 1844 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC32,400
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал2 Гроша
- Год1844
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1844 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I
Сохранность
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