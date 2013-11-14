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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 Гроша 1844 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 2 Гроша 1844 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 2 Гроша 1844 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC32,400

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал2 Гроша
  • Год1844
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1844 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1844 G на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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