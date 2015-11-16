Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 пфенниг 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,7 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC333,333
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 пфенниг
- Год1841
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1841 года со знаком G. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2159 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.
Сохранность
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