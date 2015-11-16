flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 пфенниг 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1841 года G - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 пфенниг 1841 года G - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,7 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC333,333

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1841
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1841 года со знаком G. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2159 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1841 G на аукционе Frühwald - 4 декабря 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1841 G на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1841 G на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1841 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Гота 1841 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские медные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 1 пфеннигНумизматические аукционы