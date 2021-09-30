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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - Талер 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - Талер 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр34,5 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалТалер
  • Год1841
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5907 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5750 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 июня 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Rhenumis - 21 марта 2024
ПродавецRhenumis
Дата21 марта 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Gorny & Mosch - 7 ноября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьVF
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Heritage - 13 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата13 июля 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Numismatica Ranieri - 26 июня 2022
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата26 июня 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1841 G на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
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