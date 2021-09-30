Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр34,5 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC16,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- НоминалТалер
- Год1841
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5907 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5750 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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