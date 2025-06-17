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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 Гроша 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 2 Гроша 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 2 Гроша 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC214,800

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал2 Гроша
  • Год1841
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1265 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 420 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Katz - 28 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата28 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 71 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Höhn - 4 мая 2019
ПродавецHöhn
Дата4 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Heritage - 16 августа 2018
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Heritage - 16 августа 2018
ПродавецHeritage
Дата16 августа 2018
СохранностьPF66 CAMEO NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Grün - 16 мая 2012
ПродавецGrün
Дата16 мая 2012
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1841 G на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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