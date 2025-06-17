Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 Гроша 1841 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC214,800
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал2 Гроша
- Год1841
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1265 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 420 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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