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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 пфеннига 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1835 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 2 пфеннига 1835 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,4 - 4,7 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1835
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1835 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3684 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1835 на аукционе Numismática Leilões - 28 мая 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1835 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1835 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1835 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1835 на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1835 на аукционе Künker - 10 марта 2004
ПродавецKünker
Дата10 марта 2004
СохранностьUNC
Цена
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