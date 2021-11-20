Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 пфеннига 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,4 - 4,7 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал2 пфеннига
- Год1835
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1835 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3684 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.
Сохранность
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Где продать?
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