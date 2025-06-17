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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

10 крейцеров 1831 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1831 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 10 крейцеров 1831 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1831
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 10 крейцеров 1831 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1716 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 650 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1831 на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1831 на аукционе Höhn - 27 октября 2018
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2018
СохранностьVF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1831 на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1831 на аукционе WAG - 2 октября 2016
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1831 на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2015
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1831 на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2014
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2014
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1831 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1831 на аукционе Möller - 20 ноября 2012
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2012
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 10 крейцеров 1831 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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