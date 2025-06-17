Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Дукат 1836 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,979)
- Вес3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC400
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- НоминалДукат
- Год1836
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Дукат 1836 года. Это золотая монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1732 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMatos, Esteves & Pacheco
Дата30 апреля 2021
СохранностьMS64
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата18 ноября 2019
СохранностьMS64 PL PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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