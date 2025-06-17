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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Дукат 1836 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - Дукат 1836 года - цена золотой монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - Дукат 1836 года - цена золотой монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,979)
  • Вес3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC400

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалДукат
  • Год1836
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Дукат 1836 года. Это золотая монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1732 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2023
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
2540 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Künker - 17 марта 2023
ПродавецKünker
Дата17 марта 2023
СохранностьAU
Цена
4670 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Künker - 21 июня 2022
ПродавецKünker
Дата21 июня 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - 30 апреля 2021
ПродавецMatos, Esteves & Pacheco
Дата30 апреля 2021
СохранностьMS64
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Numismatica Genevensis - 18 ноября 2019
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата18 ноября 2019
СохранностьMS64 PL PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Künker - 21 июня 2018
ПродавецKünker
Дата21 июня 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Gorny & Mosch - 6 марта 2018
ПродавецGorny & Mosch
Дата6 марта 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Künker - 29 января 2015
ПродавецKünker
Дата29 января 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Hess Divo - 28 мая 2014
ПродавецHess Divo
Дата28 мая 2014
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Künker - 20 ноября 2013
ПродавецKünker
Дата20 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Künker - 18 марта 2011
ПродавецKünker
Дата18 марта 2011
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Künker - 23 июня 2010
ПродавецKünker
Дата23 июня 2010
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Künker - 24 июня 2009
ПродавецKünker
Дата24 июня 2009
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Cayón - 11 декабря 2008
ПродавецCayón
Дата11 декабря 2008
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1836 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 26 сентября 2007
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата26 сентября 2007
СохранностьPROOF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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