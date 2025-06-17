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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

20 крейцеров 1836 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1836
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1836 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 340 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе VL Nummus - 5 апреля 2025
ПродавецVL Nummus
Дата5 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 16 мая 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата16 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Pesek Auctions - 15 ноября 2023
ПродавецPesek Auctions
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Numisor - 25 апреля 2023
ПродавецNumisor
Дата25 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 20 апреля 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
ПродавецWójcicki
Дата10 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Künker - 7 октября 2022
ПродавецKünker
Дата7 октября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе WAG - 2 декабря 2018
ПродавецWAG
Дата2 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Möller - 2 ноября 2018
ПродавецMöller
Дата2 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе WAG - 7 октября 2018
ПродавецWAG
Дата7 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2017
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2017
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Heritage - 16 ноября 2017
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Heritage - 16 ноября 2017
ПродавецHeritage
Дата16 ноября 2017
СохранностьAU55 PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1836 на аукционе Felzmann - 8 ноября 2017
ПродавецFelzmann
Дата8 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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