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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

6 крейцеров 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,733 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
  • Диаметр19 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1835
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 6 крейцеров 1835 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1835 на аукционе Coin Cabinet - 20 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1835 на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1835 на аукционе HIRSCH - 27 сентября 2024
ПродавецHIRSCH
Дата27 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1835 на аукционе Katz - 19 мая 2024
ПродавецKatz
Дата19 мая 2024
СохранностьXF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1835 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1835 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1835 на аукционе HIRSCH - 8 февраля 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1835 на аукционе HIRSCH - 5 мая 2023
ПродавецHIRSCH
Дата5 мая 2023
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1835 на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1835 на аукционе Russiancoin - 28 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата28 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1835 на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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