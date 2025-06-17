flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

6 крейцеров 1827 года ST (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1827 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1827 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,733 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
  • Диаметр20,4 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1827
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 6 крейцеров 1827 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5520 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 150 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 ST на аукционе Katz - 10 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата10 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 57 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 ST на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьAU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 49 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 ST на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 ST на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1827 ST на аукционе Katz - 28 апреля 2019
ПродавецKatz
Дата28 апреля 2019
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Гота 1827 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские серебряные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 6 крейцеровНумизматические аукционы