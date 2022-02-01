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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

6 крейцеров 1831 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1831 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1831 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,733 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
  • Диаметр19 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1831
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 6 крейцеров 1831 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1707 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 105 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1831 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1831 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1831 на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьAU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксен-Кобург-Гота 6 крейцеров 1831 на аукционе Künker - 22 июня 2004
ПродавецKünker
Дата22 июня 2004
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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