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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

6 крейцеров 1828 года ST (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1828 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1828 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,733 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
  • Диаметр20,4 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1828
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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