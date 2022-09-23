Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
6 крейцеров 1828 года ST (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,305)
- Вес2,733 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8336 гр
- Диаметр20,4 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал6 крейцеров
- Год1828
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)
Цены на аукционах
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