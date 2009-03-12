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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

20 крейцеров 1828 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1828 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1828 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1828
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1828 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 6619 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 EK на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 EK на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 EK на аукционе VL Nummus - 9 февраля 2020
ПродавецVL Nummus
Дата9 февраля 2020
СохранностьAU55 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 EK на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 EK на аукционе Emporium Hamburg - 14 ноября 2014
ПродавецEmporium Hamburg
Дата14 ноября 2014
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 EK на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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