Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
20 крейцеров 1828 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал20 крейцеров
- Год1828
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1828 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 6619 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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