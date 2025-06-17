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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

20 крейцеров 1828 года ST (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1828 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1828 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1828
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1828 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2944 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 ST на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 ST на аукционе HIRSCH - 5 мая 2023
ПродавецHIRSCH
Дата5 мая 2023
СохранностьXF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 ST на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 ST на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 ST на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 ST на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 ST на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 ST на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 ST на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1828 ST на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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