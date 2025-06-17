Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
20 крейцеров 1828 года ST (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал20 крейцеров
- Год1828
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1828 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2944 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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