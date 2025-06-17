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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 крейцер 1827 года ST "Тип 1827-1830" (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1827 года ST "Тип 1827-1830" - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 крейцер 1827 года ST "Тип 1827-1830" - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,799 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
  • Диаметр13,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 крейцер
  • Год1827
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 крейцер 1827 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1702 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1827 ST на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1827 ST на аукционе WAG - 10 февраля 2019
ПродавецWAG
Дата10 февраля 2019
СохранностьXF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1827 ST на аукционе WAG - 6 сентября 2015
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1827 ST на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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