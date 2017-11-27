Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 крейцер 1827 года ST (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,125)
- Вес0,799 гр
- Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
- Диаметр13,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 крейцер
- Год1827
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 крейцер 1827 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1404 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
Сохранность
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