flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 крейцер 1827 года ST (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1827 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 крейцер 1827 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,799 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
  • Диаметр13,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 крейцер
  • Год1827
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 крейцер 1827 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1404 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1827 ST на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1827 ST на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1827 ST на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1827 ST на аукционе Sonntag - 28 ноября 2017
ПродавецSonntag
Дата28 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1827 ST на аукционе Hess Divo - 13 декабря 2016
ПродавецHess Divo
Дата13 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1827 ST на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьVF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Гота 1827 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские серебряные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 1 крейцерНумизматические аукционы