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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 крейцер 1829 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1829 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 крейцер 1829 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,799 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
  • Диаметр13,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 крейцер
  • Год1829
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 крейцер 1829 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2542 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 85 EUR. Торги состоялись 9 октября 2024.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1829 EK на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1829 EK на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 крейцер 1829 EK на аукционе Münzen Gut-Lynt - 25 июня 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата25 июня 2023
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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