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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1829 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1829 EK
Средняя цена1500 $
Продажи
0131
Аверс
Реверс
3 крейцера 1829 S
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1 крейцер 1829 EK
Средняя цена70 $
Продажи
03
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