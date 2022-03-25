Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1829 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,095
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- НоминалТалер
- Год1829
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (131)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1829 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4275 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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