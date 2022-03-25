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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1829 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - Талер 1829 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - Талер 1829 года EK - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,095

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалТалер
  • Год1829
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1829 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4275 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Sonntag - 27 мая 2025
ПродавецSonntag
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1025 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Grün - 17 мая 2023
ПродавецGrün
Дата17 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе HIRSCH - 5 мая 2023
ПродавецHIRSCH
Дата5 мая 2023
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Stephen Album - 23 января 2022
ПродавецStephen Album
Дата23 января 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Höhn - 20 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата20 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе MDC Monaco - 21 октября 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата21 октября 2021
СохранностьPL62 PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Auction World - 19 июля 2021
ПродавецAuction World
Дата19 июля 2021
СохранностьMS61 PL PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1829 EK на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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