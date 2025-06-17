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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 гульден 1831 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 гульден 1831 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 гульден 1831 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC6,443

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 гульден
  • Год1831
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 гульден 1831 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3682 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2600 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1831 на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
577 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1831 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1831 на аукционе Heritage - 29 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата29 мая 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1831 на аукционе Höhn - 20 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата20 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1831 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1831 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1831 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1831 на аукционе Heritage - 25 октября 2015
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1831 на аукционе Heritage - 25 октября 2015
ПродавецHeritage
Дата25 октября 2015
СохранностьAU55 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1831 на аукционе Höhn - 15 сентября 2012
ПродавецHöhn
Дата15 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
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