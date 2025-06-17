Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 гульден 1831 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC6,443
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 гульден
- Год1831
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 гульден 1831 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3682 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2600 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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