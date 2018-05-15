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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1831 года "Тип 1831-1837" (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1831 года "Тип 1831-1837" - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1831 года "Тип 1831-1837" - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1831
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1831 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1524 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1831 на аукционе HIRSCH - 5 мая 2023
ПродавецHIRSCH
Дата5 мая 2023
СохранностьAU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1831 на аукционе Möller - 12 декабря 2014
ПродавецMöller
Дата12 декабря 2014
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1831 на аукционе Möller - 12 декабря 2014
ПродавецMöller
Дата12 декабря 2014
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1831 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1831 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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