Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Дукат 1831 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,979)
- Вес3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC600
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- НоминалДукат
- Год1831
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Дукат 1831 года со знаком EK. Это золотая монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2134 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.
Сохранность
Где продать?
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