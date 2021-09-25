flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Дукат 1831 года EK (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - Дукат 1831 года EK - цена золотой монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - Дукат 1831 года EK - цена золотой монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,979)
  • Вес3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC600

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалДукат
  • Год1831
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Дукат 1831 года со знаком EK. Это золотая монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2134 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1831 EK на аукционе Künker - 28 сентября 2021
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
16374 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1831 EK на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьVF
Цена
2276 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1831 EK на аукционе Westfälische - 13 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1831 EK на аукционе Münzen & Medaillen - 17 ноября 2011
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата17 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1831 EK на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - 24 мая 2011
ПродавецChaponnière & Hess-Divo
Дата24 мая 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1831 EK на аукционе Künker - 27 января 2011
ПродавецKünker
Дата27 января 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1831 EK на аукционе Cayón - 11 декабря 2008
ПродавецCayón
Дата11 декабря 2008
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота Дукат 1831 EK на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 26 сентября 2007
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата26 сентября 2007
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Гота 1831 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские золотые монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом ДукатНумизматические аукционы