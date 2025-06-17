Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
3 крейцера 1831 года EK "Тип 1827-1831" (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,243)
- Вес1,503 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал3 крейцера
- Год1831
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1831 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2739 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 400 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
ПродавецRussiancoin
Дата11 ноября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 8300 RUB
Где продать?
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