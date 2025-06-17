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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1831 года EK "Тип 1827-1831" (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1831 года EK "Тип 1827-1831" - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1831 года EK "Тип 1827-1831" - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1831
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1831 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2739 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 400 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1831 EK на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1831 EK на аукционе Russiancoin - 11 ноября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата11 ноября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 8300 RUB
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1831 EK на аукционе Russiancoin - 14 октября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1831 EK на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1831 EK на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьVF
Цена
******
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