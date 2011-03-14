Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
20 крейцеров 1827 года ST (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал20 крейцеров
- Год1827
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1827 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3186 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 14 марта 2011.
Сохранность
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьVF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
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