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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

20 крейцеров 1827 года ST (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1827 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1827 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1827
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 20 крейцеров 1827 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3186 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 14 марта 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1827 ST на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 октября 2024
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьVF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1827 ST на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1827 ST на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1827 ST на аукционе Künker - 15 марта 2011
ПродавецKünker
Дата15 марта 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 20 крейцеров 1827 ST на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьXF
Цена
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