Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 1/2 пфеннига 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3 - 3,3 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 1/2 пфеннига
- Год1835
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 1/2 пфеннига 1835 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4882 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 420 EUR. Торги состоялись 2 марта 2025.
Сохранность
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