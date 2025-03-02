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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 1/2 пфеннига 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1835 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1835 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3 - 3,3 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 1/2 пфеннига
  • Год1835
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 1/2 пфеннига 1835 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4882 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 420 EUR. Торги состоялись 2 марта 2025.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьAU
Цена
436 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 9 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата9 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 14 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 23 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата23 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2017
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2017
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 1/2 пфеннига 1835 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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