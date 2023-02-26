Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 пфенниг 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,6 - 2 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 пфенниг
- Год1835
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1835 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5530 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Где продать?
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