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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 пфенниг 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1835 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 пфенниг 1835 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,6 - 2 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1835
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1835 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5530 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1835 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1835 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1835 на аукционе Numismática Leilões - 28 мая 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1835 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1835 на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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