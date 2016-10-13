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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 гульден 1835 года HF (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 гульден 1835 года HF - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 1 гульден 1835 года HF - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC310

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 гульден
  • Год1835
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 гульден 1835 года со знаком HF. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4587 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 700 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1835 HF на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1835 HF на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1835 HF на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1835 HF на аукционе Sonntag - 1 декабря 2015
ПродавецSonntag
Дата1 декабря 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1835 HF на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2015
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 гульден 1835 HF на аукционе Westfälische - 14 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата14 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
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