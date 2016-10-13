Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 гульден 1835 года HF (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC310
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 гульден
- Год1835
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 гульден 1835 года со знаком HF. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4587 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 700 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.
Сохранность
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