Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC54
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- НоминалТалер
- Год1835
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворГота
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1835 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1941 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 15000 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
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