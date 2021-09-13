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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1835 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - Талер 1835 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - Талер 1835 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC54

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалТалер
  • Год1835
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1835 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1941 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 15000 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьXF
Цена
923 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьXF
Цена
4317 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Grün - 17 мая 2023
ПродавецGrün
Дата17 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Numisor - 20 октября 2022
ПродавецNumisor
Дата20 октября 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2021
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе SINCONA - 18 мая 2021
ПродавецSINCONA
Дата18 мая 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Sonntag - 26 ноября 2019
ПродавецSonntag
Дата26 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе SINCONA - 23 октября 2019
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2019
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Künker - 25 июня 2019
ПродавецKünker
Дата25 июня 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Grün - 14 ноября 2018
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1835 на аукционе Künker - 26 сентября 2017
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
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