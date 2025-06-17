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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1827 года ST (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1827 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1827 года ST - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1827
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1827 года со знаком ST. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 3473 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 380 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1827 ST на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1827 ST на аукционе WAG - 9 января 2022
ПродавецWAG
Дата9 января 2022
СохранностьVF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1827 ST на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьVF
Цена
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