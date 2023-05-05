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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1838 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1838 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1838 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC357,972

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1838
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворГота
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1838 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1401 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 240 EUR. Торги состоялись 5 мая 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьAU
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2016
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Teutoburger - 10 сентября 2016
ПродавецTeutoburger
Дата10 сентября 2016
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1838 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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