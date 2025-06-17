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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1827 года ST "Тип 1827-1831" (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

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Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1827
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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