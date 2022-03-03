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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

3 крейцера 1827 года G (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1827 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1827 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1827
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 3 крейцера 1827 года со знаком G. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе anticomondo GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 3 марта 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1827 G на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьVF
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1827 G на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1827 G на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 3 крейцера 1827 G на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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