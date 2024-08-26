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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1531 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1531 CN
Средняя цена 110000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1531 TI
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1531 Гданьск
Средняя цена 70 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
1 грош 1531 Торунь
Средняя цена 55 $
Продажи
0 248
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1506-1548)
Средняя цена 50 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Шеляг 1531 Гданьск
Средняя цена 60 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
Шеляг 1531 Эльблонг
Средняя цена 60 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
Шеляг 1531 Торунь
Средняя цена 25 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SP Без знака в короне
Средняя цена 220 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) S
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SP
Средняя цена 130 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SSP
Средняя цена 170 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) SVP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Гданьск
Средняя цена 70 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) MS Гданьск
Средняя цена 170 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Эльблонг
Средняя цена 80 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
Денарий без года (1506-1548) Торунь
Средняя цена 40 $
Продажи
0 45
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