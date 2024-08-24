Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1531 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шеляг
- Год 1531
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1531 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3400 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 16 апреля 2024
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Дата 16 апреля 2024
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Дата 17 марта 2024
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