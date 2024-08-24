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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1531 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1531 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1531 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1531
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1531 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3400 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
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Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
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Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1531 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1531 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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