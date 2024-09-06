Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1531 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1531 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1531 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1531
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1531 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (9)
  • GGN (3)
  • Katz (1)
  • Kroha (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (9)
  • Numis Poland (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (25)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1531 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1531 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1531 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск